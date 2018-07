'Het zou goed zijn als brandpreventie sexyer gevonden zou worden'

Boswachter André Donker zit al 37 jaar in het vak. Maar een zomer als deze heeft hij nog niet eerder meegemaakt. Zijn Veluwe is door de zinderende zomer kurkdroog, "Zo! Het valt gewoon als een soort poeder helemaal uit elkaar", zo beschrijft hij de heide tussen zijn vingers. "Ongelofelijk droog. Gort- en gortdroog. Dit is superbrandgevaarlijk. Dit staat meteen in vuur en vlam."

En het brandde vandaag, in Nationaal Park De Hoge Veluwe bijvoorbeeld. Het vuur was snel onder controle. Anders dan in Zweden en Griekenland bijvoorbeeld, waar tientallen branden op grote schaal verwoesting aanrichten. De Grieken hebben ook tientallen doden te betreuren.

"Dan schrik je en heb je heel veel respect voor de collega's daar", zegt brandweercommandant Albert Jan van Maren. "Dat zijn branden die zo groot zijn... Ze doen hun uiterste best, maar het is gewoon niet meer te redden op een gegeven moment."

Van Maren legt uit waarom zulke grote branden in Nederland eigenlijk niet voorkomen. "Wat je eigenlijk overal ziet dat er voornamelijk wordt ingezet op brandbestrijding. Daar wordt bakken met geld aan uitgegeven. En op een moment dat er ook brand is, is dat ook echt ongelooflijk belangrijk."

Minder bang

"De grootste winst haal je natuurlijk aan de voorkant", zegt Van Maren. "Door samen na te denken hoe je de natuur inricht. Door samen met eigenaren van campingterreinen na te denken over hoe we de bezoekers kunnen voorlichten. Door na te denken over bluswatervoorzieningen. Ja, dat doen we in Nederland heel erg veel."

Boswachter Donker neemt precies om die regen ook regelmatig brandweermensen mee door zijn gebied. "Dat soort grote branden zoals nu in Griekenland en in Zweden, daar zijn we in Nederland wat minder bang voor omdat we overal goed bij kunnen. We hebben goede plannen gemaakt, met de provincie en vooral met de brandweer. We spreken af waar water is, we spreken de aanrijroutes voor water af, maar we spreken ook de vluchtroutes van tevoren allemaal af."

Bosbrandenexpert Cathelijne Stoof van de Universiteit Wageningen vraagt, ook internationaal, meer aandacht voor het voorkomen van bosbranden. "Het zou goed zijn als preventie sexyer gevonden zou worden. En als over de hele wereld landen meer zouden inzetten op goede landinrichting. om te zorgen dat zo'n brand zich niet zo snel kan voortplanten."