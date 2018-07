Dodental Griekse bosbranden opgelopen naar 74

Bij de bosbranden in de buurt van Athene zijn minstens 74 mensen omgekomen. Dat heeft een woordvoerder van de Griekse brandweer laten weten. Ook het aantal gewonden is verder opgelopen. 164 volwassenen en 23 kinderen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is geen van de kinderen in levensgevaar.

Reddingswerkers melden dat de lichamen van sommige slachtoffers in omhelzing werden teruggevonden. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers nog verder op. Er wordt nog steeds een onbekend aantal mensen vermist. Hulpverleners vrezen dat ze in de honderden afgebrande huizen nog meer doden zullen vinden.

Mensen die de vuurzee overleefden, doen in deze video hun verhaal: