Bosbranden bij Athene, dorpen geëvacueerd

Bewoners van dorpen ten westen van Athene zijn op de vlucht geslagen voor bosbranden die zich razendsnel verspreiden. Een aantal huizen is al verwoest. Door de branden is de lucht boven de Griekse hoofdstad oranjebruin gekleurd.

De branden woeden in een naaldbos zo'n 60 kilometer van Athene, in de heuvels boven de snelweg van Athene naar Korinthe, ter hoogte van de badplaats Kineta. De snelweg is over vele kilometers afgesloten. Vrachtwagenchauffeurs melden dat ze door de politie zijn gesommeerd om te keren.

Sinds donderdag is het tussen de 38 en 40 graden Celsius en er staat veel wind, die steeds van richting verandert, wat het bluswerk bemoeilijkt.

Hete zomers

De brandweer probeert de brandhaarden met blusvliegtuigen en helikopters te blussen. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Hoeveel mensen worden geëvacueerd is nog niet duidelijk.

Ook op Kreta woedt een bosbrand, aan de noordkant van het eiland, bij Rethymnon. Hoe groot de schade daar is, is nog niet bekend.

Bosbranden komen vaak voor in de hete Griekse zomers. De situatie was het ergst in 2007, toen bij bosbranden in het zuiden van het land 60 mensen om het leven kwamen.