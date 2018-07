'In Midden-Groningen kan je per week vijf hennepkwekerijen oprollen'

Verpaupering van het platteland

De vondst in Foxhol werd gezien als een grote vangst. "Maar het is denk ik een illusie dat we daarmee de top van de 'maffia'-organisatie hebben kunnen treffen. Al hebben we hiermee wel meer aangehouden dan kleine krabbelaars."

Munniksma heeft elke week met deze problematiek te maken. "Het is frustrerend als je kijkt naar wat de politie alleen al in Midden-Groningen in beeld heeft. Hier zou je best drie of vier hennepkwekerijen per week op kunnen rollen."

Berend-Jan Westerdijk is derde generatie boer in Gasthuizen. Hij maakt zich grote zorgen over de verpaupering van het platteland. Boeren in nood hebben geld nodig en vormen een makkelijke prooi voor drugscriminelen.

"Ze huren oude schuren en zeggen natuurlijk niet dat ze het gaan gebruiken voor een hennepplantage. Eerst was Brabant aan de beurt, nu zien we het overal in Groningen gebeuren."

Kees uit Groningen had geld nodig. Een hennepkwekerij beginnen leek dé oplossing om daar snel aan te komen. Maar nu mag hij zijn huis niet meer in en woont hij in de schuur, vertelt hij in onderstaande video.