Hoofdlijnen Klimaatakkoord: van meer windmolens tot elektrisch rijden

Gebouwde omgeving

Voor 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen geldt dat ze straks goed geïsoleerd moeten zijn en moeten worden verwarmd met duurzame warmte. Er moet schone elektriciteit worden gebruikt of zelfs opgewekt. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een plan hebben opgesteld waarin per wijk is vastgelegd hoe de omslag wordt gemaakt.

"Die aanpak kan per wijk verschillen. Trek als bewoner ook niet meteen in paniek de cv-ketel van de muur. Wacht tot de gemeente langskomt met een plan", zegt Diederik Samsom, voorzitter van de klimaattafel. "Je huis isoleren is natuurlijk wel altijd goed.'

Door gas hoger te belasten en elektriciteit juist lager, moet isolatie en duurzame verwarming aantrekkelijker worden. Daarnaast moet het aanbod van isolatiemaatregelen en duurzame warmte-opties omhoog en de prijs ervan worden verlaagd. Ook wordt er meer ingezet op alternatieve warmtebronnen, zoals aardwarmte.

We moeten in 2050 met z'n allen van het aardgas af zijn. Om die doelstelling te kunnen halen moet 75 procent van de huizen die tussen 1 juli 2018 en eind 2021 worden gebouwd, aardgasvrij zijn. Woningbouwcorporaties streven ernaar om tot 2021 102.500 bestaande woningen aardgasvrij te maken.