Presentatie Klimaatakkoord: 'iedereen moet meedoen voor kans op succes'

"Iedereen zal moeten meedoen om het een succes te maken", dat zei oud-milieuminister en commissievoorzitter Ed Nijpels bij de presentatie van het Klimaatakkoord. "Het is een prachtige prestatie om na vier maanden onderhandelen de hoofdlijnen van het akkoord te kunnen presenteren."

Het akkoord waarover bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden de afgelopen maanden hebben onderhandeld, is door hem aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat overhandigd in het gebouw van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Nijpels, die de onderhandelingen leidde, gaf een toelichting bij de plannen in het bijzijn van de voorzitters van de zogenoemde klimaattafels elektriciteit, industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw, de sectoren waarin de plannen vorm krijgen.

Het gaat om een Klimaatakkoord op hoofdlijnen, het daadwerkelijke akkoord moet later dit jaar definitief worden gesloten. Het akkoord op hoofdlijnen lekte vorige week al uit. Daaruit bleek dat er nog veel onduidelijk was over hoe de tafels industrie en mobiliteit hun plannen concreet willen maken. Landbouw weet de doelstellingen wel te halen, maar schuift belangrijke maatregelen voor zich uit.

Over de industrie zei Nijpels: "Er is afgesproken dat bij onvoldoende resultaat, de overheid aanvullende maatregelen zal nemen. Dat zullen maatregelen zijn op het gebied van normering en beprijzing, wat neerkomt op een heffing op CO2."

Draagvlak

Het akkoord heeft als doel duidelijk te maken hoe de komende jaren invullen wordt gegeven aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49 procent te bereiken ten opzichte van 1990. Die doelstelling stond niet ter discussie, zo benadrukte Nijpels bij de presentatie. Maar de grote vraag is hoe de voorstellen gefinancierd zullen worden: hoe zal het draagvlak voor de maatregelen worden gecreëerd?

Het akkoord is iets anders dan de Klimaatwet, waarmee de Tweede Kamer vastlegt dat Nederland in 2050 nagenoeg klimaatneutraal moet zijn. De plannen gaan veel verder dan het vorige nationaal energieakkoord. Daarin was het doel voor 2023 16 procent hernieuwbare energie te realiseren.

Parijs

Het Klimaatakkoord is het gevolg van het klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 werd gesloten. Daarin werd door 195 landen, waaronder Nederland, afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet komen en dat er einde moet komen aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen.

Als Nederland de gepresenteerde plannen uitvoert, hoort het in 2030 bij de landen die vooroplopen bij de uitvoering van 'Parijs'. Op dit moment presteert Nederland vergeleken met andere landen juist ver ondermaats op het gebied van duurzame energie. Ook op het gebied van uitstoot van broeikassen zit Nederland onder het Europees gemiddelde.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) gaan het akkoord nu doorrekenen. Na de zomer worden de plannen, met commentaar van het kabinet, voorgelegd aan de Tweede Kamer. De onderhandelaars ontvangen het akkoord daarna terug met aanvullende opdrachten. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten de plannen dan voor het einde van het jaar uitwerken en definitief ondertekenen.