Klimaatakkoord naar minister, plannen industrie en verkeer vallen tegen

Bij de tafel 'mobiliteit' is geld de belangrijkste reden dat het nog niet opschiet. Het ministerie van Financiën eist bijvoorbeeld dat stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's worden gefinancierd via de bestaande belastingen op auto's. Stimulering van elektrische auto's betekent dus verzwaring van de lasten op benzine- en dieselauto's. Zolang elektrische auto's niet voor iedereen betaalbaar zijn, ligt deze verzwaring gevoelig.

Elektriciteit

De totale hoeveelheid elektriciteit die opgewekt wordt in Nederland moet met tien procent omhoog. Het gaat dan om 12 TWh (terrawatt). Ter vergelijking, de Nederlandse Spoorwegen gebruiken 1 TWh en zijn de grootste stroomverbruiker in Nederland.

Omdat de kolencentrales dichtgaan en het gasverbruik omlaag moet, zal er meer windenergie op zee moeten worden opgewekt. Het gaat om 49 TWh. De door het kabinet uitgestippelde routekaart wind op zee moet daarom uitgebreid worden met 7 gigawatt. Op land moet de hoeveelheid elektriciteit uit zon en wind naar 36 TWh.

Op zee dreigt er nu al ruimtegebrek en het kabinet moet daarom snel nieuwe plekken aanwijzen voor deze windparken. De opgave voor uitbreiding van zonnepanelen en windmolens op land moet uitgevoerd worden door gemeenten en provincies in dertig zogenoemde energieregio's. Burgers moeten mee kunnen beslissen over waar de panelen of molens komen te staan of liggen.

Landbouw

Behalve de al eerder door het kabinet aangekondigde 'warme sanering' van de varkenshouderij, waarbij een financiële prikkel wordt gegeven, worden in het hoofdstuk over de landbouw, de kool en de geit voorlopig gespaard. Voor een forse inkrimping van de veehouderij in ons land is in de agrarische sector en in de huidige coalitie geen draagvlak. Verandering van diervoeder en mestopslag moet dit enigszins compenseren.

Onder meer door "slimmer landgebruik" denkt men toch aan een reductie van 3,5 Mt in 2030 te kunnen komen. Dat betekent bijvoorbeeld verhoging van het waterpeil in veenweidegebied, waardoor de natuurlijke uitstoot van broeikasgas omlaag gaat. Verder moeten er meer natuurgrond en bos komen en kan klaver het gebruik van kunstmest terugdringen. Een flinke klapper kan gemaakt worden door de kassen van het gas over te laten gaan op geothermie, of aardwarmte.