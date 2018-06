'Maak van redacties geen fort, het is maar schijnveiligheid'

Het zijn kille tijden volgens Paul Vugts, misdaadjournalist van het Parool. "We hadden al te maken met dreigingen tegen journalisten en dan nu aanslagen op panden. Het lijkt niet bedoeld om mensen te treffen, maar als waarschuwing. Kennelijk moeten we stoppen met schrijven en publiceren over het criminele milieu."

Naar aanleiding van de aanslagen bij De Telegraaf, vannacht, en eerder bij weekblad Panorama, komt er in Amsterdam verscherpt toezicht bij gebouwen waarin redacties zijn gehuisvest. Dat moet volgens Vugts niet te ver gaan. "Daar moeten we geen forten van maken. Het is uiteindelijk maar schijnveiligheid."

Hij verwijst naar de redactie van weekblad Charlie Hebdo in Parijs, die in 2015 werd getroffen door een terroristische aanslag. "Dat is misschien wel de best beveiligde redactie van West-Europa en daar is de afschuwelijkste misstand van de afgelopen jaren gebeurd. Mensen die kwaad willen, houd je uiteindelijk niet tegen.