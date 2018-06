Advocaat familie Nouri: Ajax komt eindelijk met duidelijke erkenning fouten

De familie van voetballer Abdelhak Nouri reageert emotioneel, maar positief op de erkenning van fouten door Ajax. Wel stelt de familie vraagtekens bij de nieuwe medische gegevens die algemeen directeur Edwin van der Sar tot dit besluit hebben gebracht.

"De familie heeft het nieuws positief ontvangen", zegt John Beer, de letselschadeadvocaat van de familie Nouri, in Nieuwsuur. "Vandaag is erkend wat vorig jaar op de videobeelden al was te zien. Voor de familie is dat geen dag te vroeg".

"Erkenning dat Ajax van begin af aan ongelijk had, was op zijn plaats geweest", zegt Beer. "Dat meneer Van der Sar op de avond dat het gebeurde verklaarde dat er medisch adequaat gehandeld is, heeft niet geholpen. Maar het is belangrijk dat Ajax zijn juridische verantwoordelijkheid neemt. Nu kan in oplossingen worden gedacht. Aansprakelijkheidserkenning is de eerste stap daartoe."