Weg met de vleeskeuring: bikinironde en pitspoezen in de ban

Talent en ambitie

Gretchen Carlson, bestuursvoorzitter van Miss America, onthulde gisteren dat de badpak- of bikinironde uit de verkiezing wordt geschrapt. "We gaan niet meer oordelen op uiterlijk. Het moet gaan om talent, interesses en ambitie", zei ze in het populaire tv-programma Good Morning America.

Het besluit volgt op de kritiek in de VS dat een badpak- of bikinironde niet meer van deze tijd is. De top van de missverkiezing kreeg steeds meer signalen dat ook de deelnemers zelf willen stoppen met het onderdeel. Ook de nasleep van de #MeToo-discussie speelt volgens Carlson een rol.

De koerswijziging komt niet helemaal onverwacht. Carlson, zelf Miss America in 1989, staat bekend als een fervent voorvechtster van vrouwenrechten. Ze leidt sinds begin dit jaar de top van de missverkiezing, die volledig uit vrouwen bestaat. De voormalige top stapte op na een schandaal.