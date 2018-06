'Burgerschap kan je niet overlaten aan ouders'

Moet het onderwijs álles oplossen?

Trudy Coenen, vmbo-docent in Amsterdam, ervaart dat anders. "In mijn klas zit een jongen die beweert dat in Nederland iedereen homo is, pedo's hier worden geaccepteerd, enzovoort. Ik vraag dan direct aan hem waar hij dat vandaan haalt."

Ze vindt het prijzenswaardig dat minister Slob het probleem aan wil pakken, maar denkt dat het niet bij een les met blijven. "Het moet in de la van iedere leraar zitten. En verder: we zijn toch geen haarlemmerolie? Moet het onderwijs álles oplossen in de samenleving?"