'Nederland kan niet zonder de Indiase arbeidskrachten in Eindhoven'

Duizenden Indiërs zijn inmiddels geruisloos opgegaan in de Nederlandse samenleving, hoewel ze ook graag hechten aan hun eigen gemeenschap. De hightech campus Eindhoven heeft speciaal daarom een Indiaas restaurant dat iedere dag volstroomt. En ook buiten het terrein zijn Indiase winkels en zelfs een populaire cricketclub te vinden.

Nederlandse bril

Op basisschool De Reigerlaan bereiden ze zich ook voor op de snel groeiende groep. Directeur Geert Simons heeft een nieuw onderwijsmodel uitgedacht om de Indiërs beter van dienst te zijn. Want vanaf volgend jaar is bijna de helft van de nieuwe instroom op de kleuterafdeling van Indiase afkomst.

"Het belangrijkste verschil is dat we hier al vroeg met Engels beginnen", zegt Simons. "Maar ook bekijken we de wereld niet alleen door een Nederlandse bril. De kinderen krijgen bijvoorbeeld aardrijkskundeles over hun thuisland, waarbij ook hun eigen inbreng van belang is."

Zijn school kan waar nodig in het Hindi onderzoek doen. "We vinden het belangrijk de kinderen vanuit verschillende perspectief naar de wereld te laten kijken." Volgens de directeur van de school is het belangrijk dat ook scholen de kenniswerkers verwelkomen door het onderwijs aan hun wensen aan te passen.

Beloftes

De nieuwkomers zelf zijn overwegend tevreden over Eindhoven. Ritika Agarwal en haar man Rahul Todi voelen zich er thuis omdat het zo internationaal is. Ritika zet zich met Expat Spouses Initiative in voor de partners van de kenniswerkers die ook hoogopgeleid zijn, maar moeilijk een baan kunnen vinden.

"Het is erg belangrijk voor de Indiërs dat ook de partner zich in Nederland thuisvoelt want anders gaan ze weer weg. Daarom doen we ons best om het mkb ervan te overtuigen deze partners een kans te geven."

De Indiërs maken zich zorgen over het plan van het kabinet om de expatregeling in te korten. Ze hebben bij de aankoop van hun huis en hun financiële toekomstplanning met het voordeel rekening gehouden. "We zijn teleurgesteld dat Nederland zijn beloftes niet houdt. Als die voordeelregel verdwijnt, moeten we ons verblijf hier opnieuw overwegen."