Hoe gaat het nu met Abdelhak Nouri?

"Er moet huisvesting geregeld worden, zorg geregeld worden. Zij wilden een huis kopen om hem daar te kunnen verzorgen. Daar was ook zicht op. Ajax was daar niet heel erg meegaand in. Ze wilden het huis voor hem kopen. De familie zei: dan woont Abdelhak in een huis van Ajax en we hebben een juridisch geschil, hoe zal dat verder gaan?"

De advocaat denkt dat Ajax aarzelt, met het oog op de verzekering. "Ik heb het idee dat daar iets zit tussen Ajax en de verzekeraar. Als Ajax aansprakelijkheid moet aanvaarden is het nog maar de vraag of de verzekeraar de schade dekt."