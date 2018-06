Ajax: wij zijn niet aansprakelijk in zaak-Nouri

Ajax vindt niet dat het aansprakelijk gesteld kan worden voor het hersenletsel van speler Abdelhak Nouri. De club reageert daarmee op het besluit van de familie van de voetballer om naar de arbitragecommissie van de KNVB te stappen.

Volgens de advocaat van de familie heeft de medische staf niet adequaat gehandeld toen Nouri vorig jaar juli tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk in elkaar zakte. Hij liep ernstige en onherstelbare hersenschade op. Uit beelden blijkt bijvoorbeeld dat de defibrillator niet is gebruikt, zegt advocaat Beer.

Ajax schrijft in een verklaring dat alle beschikbare informatie is voorgelegd aan externe juridische en medische adviseurs. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat de club niet aansprakelijk is. "De adviseurs van de familie Nouri beoordelen het anders en dus wordt het voorgelegd aan de arbitragecommissie."

Volle verantwoordelijkheid

Ajax respecteert het besluit van de familie en benadrukt de volle verantwoordelijkheid te zullen nemen als blijkt dat de club toch aansprakelijk wordt gesteld.

Ajax schrijft verder dat er regelmatig contact is met de familie Nouri. "Doel is om op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan de huisvesting en bijbehorende zorg die Abdelhak nodig heeft. Over de voorstellen die over en weer zijn gedaan, zijn we het vooralsnog niet eens worden."

De KNVB heeft laten weten dat de arbitragezaak in principe binnen drie maanden wordt behandeld. Er wordt eerst een commissie van drie mensen samengesteld en daarna kan Ajax een verweerschrift indienen. De zaak zal openbaar zijn, tenzij de familie of Ajax daar bezwaar tegen hebben.