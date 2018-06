'Door dit woningbeleid kunnen wijken snel veranderen in getto's'

Dat is erg, vindt Walter Klein Nienhuis uit de wijk Malburgen in Arnhem. "Er komen steeds meer probleemmensen in onze wijk wonen. Mensen met de laagste inkomens, dat zijn vaak gevallen die hulp nodig hebben. De overheid sluit daarnaast ook steeds meer psychiatrische inrichtingen. En waar komen die mensen te wonen? In wijken zoals deze."

Klein Nienhuis is een actieve bewoner in Malburgen, een achterstandswijk waar veel van de goedkoopste sociale huurwoningen staan. Het aantal bewoners met alleen een uitkering en sociale- en psychische problemen stijgt. "Je kan in een wijk maar een bepaalde hoeveelheid gedoe hebben, anders zakt hij door z'n hoeven. Als dit beleid wordt doorgezet dan kan een wijk als deze over een paar jaar veranderen in een getto."