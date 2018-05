Mazelenfeestjes in Italië: 'Belachelijk, de ziekte is echt gevaarlijk'

Er is volgens Pierik heel veel onderzoek gedaan naar kinderen die de mazelen hebben gehad en die blijken later niet minder vatbaar te zijn voor welke ziekte dan ook. "Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat als je de mazelen hebt gehad, je weerstand een knauw krijgt waardoor je tot twee jaar na de mazelen vatbaarder bent voor infectieziekten dan wanneer je niet de ziekte hebt gekregen."

De mythes rond vaccineren blijken hardnekkig. "Net als de mythe dat de mazelenvaccinatie autisme zou veroorzaken. Tegen de tijd dat kinderen de vaccinatie krijgen (eerste BMR-prik bij 14 maanden, tweede prik op 9-jarige leeftijd) ontstaan ook de eerste tekenen van autisme. Dus je kunt als ouder dat verband leggen, maar er is helemaal geen causaal verband. Het is heel moeilijk om die mythes te ontkrachten, omdat ze plausibel lijken."

Voelbaar

Pierik vindt het heel beangstigend dat ziekten weer terug kunnen komen door dit soort "apekoolverhalen". "De crux is dat die anti-vaccinatiebeweging niet met bewijs hoeft te komen. Ze jagen alleen maar angst aan. Dat is genoeg om hun doel te bereiken. Dat ouders bang worden en de vaccinatie niet doen of uitstellen. Het is makkelijker om angst te veroorzaken dan weg te nemen. Terwijl de kans op gevaar veel groter is als je niet vaccineert."

Hij denkt dat het verplichten van vaccinatie wel helpt, maar vindt het ook een vergaande stap. "Je grijpt in op iets heel persoonlijks van ouders. Je krijgt er ook alleen politiek de handen voor op elkaar als de gevaren van zo'n uitbraak voelbaar zijn voor iedereen. Men moet zich er eerst bewust van zijn, dat het gevaar weer op de loer ligt."

Pierik ziet liever een minder vergaande regel. "Regel het via kinderbijslag of crèches. Verplicht de vaccinatie voor het krijgen van kinderbijslag, zoals in Australië. Of verplichte vaccinatie voor een plek op de crèche. Dan ben je er wel, denk ik, bij die 95 procent."

Mochten die maatregelen toch niet afdoende zijn, dan pas denkt Pierik dat er verdere stappen nodig zijn. "Want een kind dat zelf nog niet bewust de keuze voor of tegen vaccineren kan maken, moet soms ook tegen de eigen ouders worden beschermd als zij de gezondheid van het kind ernstig in gevaar brengen. Daar heeft het recht op."