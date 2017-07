Italië voert omstreden inentingsplicht in voor schoolkinderen

Italiaanse scholieren tot 16 jaar moeten voortaan zijn ingeënt tegen een reeks aan ziektes. Het Italiaanse parlement heeft vandaag ingestemd met de omstreden maatregel, waarover in Italië al maanden wordt gediscussieerd.

Net als in andere landen is het aantal ouders dat hun kinderen laat inenten in Italië de laatste tientallen jaren afgenomen. Dat heeft al geleid tot een uitbraak van mazelen. Sinds begin dit jaar zijn duizenden Italianen besmet geraakt en zijn er al drie door gestorven.

Autistisch

Volgens de Italiaanse overheid denken veel mensen ten onrechte dat kinderen autistisch kunnen worden door de vaccinaties. Dat heeft zelfs geleid tot rechtszaken. Het hoogste hof in Italië heeft onlangs bepaald dat er geen verband is tussen de inentingen en autisme.

De vaccinatiegraad van 2-jarigen is in Italië tot onder de 85 procent gedaald. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO houdt als veilige grens 95 procent aan. Daaronder stijgt de kans op een uitbraak flink.

Italiaanse ouders die hun kind niet hebben laten inenten riskeren een boete van 500 euro en het kind mag niet naar school. De verplichte vaccinaties zijn onder meer tegen mazelen, difterie, tetanus, de bof, kinkhoest, rodehond en waterpokken.