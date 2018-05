Veel verwarring over nieuwe privacywet

De Hervormde Kerk in Harderwijk heeft ook vragen: mogen ze kerkdiensten via het internet streamen, terwijl in die diensten mededelingen vanaf de preekstoel worden gedaan over kerkleden die bijvoorbeeld ziek zijn, jubileren of zijn overleden? "Het gaat bij de kerk ook om het omzien naar elkaar, dus wij willen die mededelingen over elkaars wel en wee blijven doen", zegt secretaris Aart van der Kamp.

Maar niet alleen bij verenigingen en kerken is er onduidelijkheid, ook in het bedrijfsleven. "Veel van de webshops die bij ons zijn aangesloten, willen weten hoe lang ze de gegevens van klanten mogen bewaren", zegt Wijnand Jongen van de branche-organisatie voor webshops Thuiswinkel.org.

"Je zou bij de aankoop van een tv bijvoorbeeld kunnen denken aan de garantietermijn van twee jaar, maar iedereen weet dat een tv veel langer meegaat. Dus een webshop zou die gegevens graag jarenlang willen bewaren, om contact te kunnen houden met de klant. Maar of dat mag volgens de nieuwe wet?"

Redelijk toezichthouder

Wolfsen: "Je moet je doel van het bewaren goed motiveren. En dan zou een termijn van zeven jaar misschien best kunnen. Maar iemand die gemakzuchtig zegt: 'ik bewaar alles voor altijd', komt er niet mee weg."

Kleine bedrijven of verenigingen wil de Autoriteit Persoonsgegevens niet direct hard aanpakken. "Maar dat wil niet zeggen dat ze op 25 mei niet hoeven voldoen aan de wet. Je zult aan moeten kunnen tonen dat je er serieus mee bezig bent. Als het dan nog niet helemaal aan de voorwaarden voldoet, willen wij ons een 'redelijke toezichthouder' tonen", aldus Wolfsen.

Zijn advies: "Beredeneer waarom je iets doet, leg het vast en zorg dat je gegevens beveiligd zijn zodat er geen kans is op een datalek."