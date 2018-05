Nederlandse privacywaakhond vreest geldtekort door nieuwe wetgeving

De privacywetgeving zorgt ervoor dat bedrijven en overheden meer duidelijkheid moeten geven over welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. De consument krijgt meer rechten. Als partijen in de fout gaan, kan dat leiden tot een waarschuwing of een boete, die kan oplopen tot 20 miljoen euro of vier procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar onderzoek laten doen naar verschillende mogelijkheden om de klachten op een goede manier te verwerken. Er zijn drie opties, die 'laag', 'midden' en 'hoog' worden genoemd. De budgetten lopen daarbij uiteen van 19,6 miljoen tot 29,4 miljoen.

"Onze inschatting was in eerste instantie dat we genoeg mankracht hadden voor het laagste scenario. Maar we hebben in de eerste maanden van dit jaar zo'n toename gezien van het aantal verzoeken, dat we vrezen dat we eerder uitkomen op het middenscenario", zegt de woordvoerder. Dat zou betekenen dat de organisatie vier miljoen euro extra nodig heeft.

De organisatie wil naar eigen zeggen geen paniek zaaien en heeft met het ministerie van Justitie, waar het geld van krijgt, afgesproken dat er snel wordt geƫvalueerd.

Rondgang in Europa

Gisteren meldde persbureau Reuters op basis van een rondgang langs Europese waakhonden dat er bij veel organisaties zorgen zijn. Van de 24 organisaties die meededen aan het onderzoek, lieten zeventien weten dat ze te weinig geld hebben of nog onvoldoende autoriteit om handelend op te treden.