Na Merkel en Macron probeert Johnson Trump te overtuigen van Iran-deal

'De allerslechtste deal'

Duitsland en Frankrijk blijven in ieder geval pal achter de nucleaire deal met Iran staan, ook als de VS eruit stapt. "We denken niet dat er een te rechtvaardigen reden is voor terugtrekking uit het akkoord. We blijven dat bepleiten bij onze Amerikaanse vrienden", zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken vandaag.

Het is nog maar de vraag of de missie van de Europese leiders zal slagen. Al voor zijn aantreden als president noemde Trump het akkoord "de allerslechtste deal van alle slechte deals die Obama ooit gesloten heeft". Het is nog onduidelijk of een vertrek van de VS ook een einde van de deal betekent.