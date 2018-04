Stoppen met Facebook: 'Het is een verslavend product'

Stoppen met Facebook lijkt voor steeds meer mensen een serieuze optie. Maar volgens beursanalist Corné van Zeijl zal het allemaal niet zo'n vaart lopen. "Ik vergelijk Facebook met de tabaksindustrie. Ze leveren een verslavend product."

Voor Facebook is dat mooi. "Mensen kunnen niet zonder. Ze willen hun sociale netwerk niet opgeven. Bovendien is Facebook verbonden aan allerlei andere toepassingen, zoals de inlog voor Spotify."

Het idee dat door de oproep van presentator Arjen Lubach mensen massaal zullen stoppen met het sociale medium, geeft hij weinig kans van slagen. "In dit soort kwesties blijkt altijd dat het persoonlijke belang sterker is dat het grote algemene belang. Privacy vinden we best belangrijk, maar niet als het ons persoonlijk genot in de weg staat."