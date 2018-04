Delete Facebook-oproep van Arjen Lubach gaat internationaal

Lubachs oproep is intussen overgenomen door persbureau Reuters. Widely-watched Dutch comedian says "Bye Bye Facebook", staat er boven het artikel. Veel Engelstalige media, zoals bijvoorbeeld The New York Times plaatsen berichten van Reuters op hun website.

Facebook ligt onder vuur vanwege een privacyschandaal. Onlangs maakte het bedrijf bekend dat de privégegevens van mogelijk 87 miljoen personen (90.000 in Nederland) zijn verzameld. Daarmee zijn profielen gemaakt om gerichte advertenties te sturen.

Op Twitter schrijft Lubach dat het Bye-Bye-Facebookevenement zou lastig te vinden zijn via de zoekfunctie van Facebook. Desgevraagd zegt het bedrijf tegen de NOS geen commentaar te willen geven over de oproep of de zoekfunctie.

'America First, Netherlands second'

Filmpjes van Lubach gingen eerder de wereld over. Het meest bekend is de video waarin Nederland wordt voorgesteld aan de Amerikaanse president Trump. Het 'America First, Netherlands second'-filmpje werd de meest bekeken video op YouTube in 2017.