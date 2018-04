'Spermadonoren, maak jezelf vindbaar voor je kinderen'

Sinds er in 2004 nieuwe wetgeving van kracht werd, mogen donoren niet langer anoniem hun sperma doneren. Dat betekent dat kinderen vanaf hun 16e mogen weten wie hun donor is.

Voor 2004 doneerden mannen voornamelijk anoniem. Uit gesprekken met donoren blijkt dat dat vaak helemaal geen bewuste keuze was. Soms werd er ├╝berhaupt niet naar gevraagd, en soms werd door de betrokken arts gezegd dat anoniem doneren nu eenmaal gebruikelijk was.

Rommeltje

Michel Paasen doneerde rond 1996 in het Academisch Ziekenhuis Maastricht, nu het MUMC. "Ik heb aangegeven dat ik niet per se anoniem hoefde te blijven", zegt hij. "Maar toen werd me duidelijk gemaakt dat wensouders geen zaad van bekende donoren wilden hebben. Ik heb het daar dus maar bij gelaten. Het was een gynaecoloog, een professor, die zal het wel het beste weten, dacht ik."

Nu kinderen volwassen worden en op zoek gaan naar hun vader, worden ook de misstanden bij klinieken duidelijk. Zo zijn administraties vaak een rommeltje of ontbreken volledig, hebben artsen soms veel meer kinderen per donor verwekt dan is toegestaan, en zijn anonieme en niet-anonieme donoren door elkaar gebruikt.

Uit een eerdere uitzending van Nieuwsuur blijkt dat de klinieken die werken met donorsperma jarenlang de fout in zijn gegaan met gegevens van de donoren.