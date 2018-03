'Als Defensie een bedrijf zou zijn, was het allang failliet geweest'

Op de Oranjekazerne in Schaarsbergen werd gepest, geïntimideerd en er was seksueel geweld. "Iedereen dekt elkaar, iedereen is bang voor de boven hem gestelden. Je moet de veiligheid van de werknemers meer borgen", vindt Snels.

Volgens de vakbondsvoorzitter moet de cultuur bij Defensie veranderen. "Ontgroening met geweld en vernedering is niet normaal. Het gaat alle grenzen en fatsoensnormen te buiten. Van dat gedrag moeten we af."