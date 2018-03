Asscher wil andere aanpak voor imam: 'Dit is geen vertoning'

Aanpakken

Minister Grapperhaus zei vandaag dat hij wil kijken of het strafrecht kan worden veranderd om verwerpelijke uitspraken eerder aan te pakken. Aanleiding zijn de uitspraken van de omstreden imam Fawaz Jneid, waar vandaag tijdens het vragenuurtje in de Kamer over werd gedebatteerd.

De minister van Justitie en Veiligheid wil de aanpassing van het Wetboek van Strafrecht nadrukkelijk met de Tweede Kamer doen, omdat aanscherping een inperking van de vrijheid van meningsuiting betekent.

"Je gaat dus ook mensen die veel minder ver gaan in hun uitspraken in dingen beperken", zei de minister na afloop van het vragenuurtje. De omstreden imam Fawaz Jneid had onder meer de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb een afvallige moslim genoemd. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof zei gisteren in Nieuwsuur al dat het lastig is om de man strafrechtelijk bij de lurven te pakken.