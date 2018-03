'Imam zei 'afvallige' misschien niet letterlijk, maar het is wel zo te duiden'

De omstreden imam Fawaz Jneid zou Ahmed Aboutaleb een afvallige moslim hebben genoemd. Hij zou naar de Rotterdamse burgemeester hebben uitgehaald in een preek die op Facebook staat. Volgens de imam klopt daar niets van.

"Ik heb niet gezegd dat hij een afvallige is. Maar al zou ik het hebben gezegd, of hij een afvallige of een moslim is, is niet aan een imam. Het is aan de persoon zelf om dat te beslissen", zegt hij tegen Nieuwsuur.