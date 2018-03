De Onderstroom in Sittard-Geleen

Ton Raven van de Stadspartij in Sittard-Geleen is oudgediende in gemeentepolitiek en ziet het als zijn werk. Hij zit al 28 jaar in de raad en is voorlopig niet van plan op te houden. "Ik ben zestig jaar oud. Tegenwoordig moet je tot je 67e werken, dus ik zou nog twee periodes mee kunnen doen."

Jaap Didden daarentegen is voor het eerst verkiesbaar. De 25-jarige metal-bassist staat op de lijst van de lokale partij DNA. "Ik ben het een beetje zat hoe het er in onze gemeente aan toe gaat. Er wordt van alles geroepen en gedaan, en uiteindelijk wordt er altijd een grote puinhoop gecreëerd." Daarom heeft hij besloten om de politiek in te gaan. "Zoals het gezegde gaat: als je wil dat het goed gebeurt, moet je het zelf doen."