De Onderstroom in Schiedam

De ooit zo gezellige volkswijk Schiedam-Oost is de afgelopen jaren drastisch van karakter veranderd. Polen en Bulgaren zijn in groten getale hier naartoe gekomen vanwege de goedkope woningen. Veel buren spreken elkaars taal niet meer en leven langs elkaar heen. De inwoners willen hier verandering in brengen.

De Bulgaarse gemeenschap in de wijk heeft intussen haar eigen zorgen, blijkt uit gesprek met een groep Bulgaarse moeders. Regelmatig komen ze samen om hun leven in Nederland te bespreken. Dat ze niet populair zijn in de wijk, is ze niet ontgaan. De Bulgaren worden volgens hen over een kam gescheerd.