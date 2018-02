De Onderstroom in Almelo

Almelo is in Nederland de gemeente met het relatief hoogste aantal Turkse Nederlanders. Maar liefst 10 procent van de bevolking is van Turkse komaf: in totaal zo'n 7000 mensen. Ze hebben hun eigen winkels, restaurants, kapsalons en verenigingen.

Over de integratie en loyaliteit van de Turkse Nederlanders bestaan twijfels in Almelo. Ook vanuit de Armeense gemeenschap klinkt kritiek. En de PVV kreeg bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in Almelo de meeste stemmen.