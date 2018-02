Belastingdienst handelde ‘ontoelaatbaar’ in zwartspaarderszaak

Het contract met de tipgever

In 2009 sluit toenmalig staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager een contract met de tipgever in zijn jacht naar zwartspaarders. De naam blijft geheim, waardoor het onmogelijk is de betrouwbaarheid van de tipgever te toetsen.

De rechtbank en het gerechtshof oordeelden in 2015 dat de Belastingdienst de naam van de tipgever bekend moet maken, omdat er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid. Maar de Belastingdienst weigert dat. Ze hebben, vastgelegd in een contract, anonimiteit beloofd aan de tipgever.

Een FIOD-ambtenaar verklaart daarover onder ede: "Anonimiteit was één van de voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst." Maar dat blijkt achteraf niet waar. In een kopie van het contract, in 2016 onthuld door Nieuwsuur, staat dat de tipgever indien nodig voor de rechter moet meewerken. Ook staat in het contract dat de tipgever ondanks het ontbreken van een garantie van anonimiteit bereid is de informatie waarover hij beschikt tegen een vergoeding aan de Belastingdienst over te dragen.

De Belastingdienst loog dus over de tipgever, en heeft volgens het gerechtshof onvoldoende nagetrokken hoe hij of zij aan de informatie kwam.

Gevolgen voor de zwartspaarders

Deze rechtszaak is aangespannen door een vermeende zwartspaarder die bezwaar maakte tegen het gebruik van informatie van de tipgever. Deze persoon is inmiddels overleden, maar zijn erfgenamen zijn nu in het gelijk gesteld. Ze hoeven geen naheffing of boetes meer te betalen. Ongeveer zeventig andere zwartspaarders zijn al veroordeeld op basis van de informatie van de tipgever, maar hun veroordelingen blijven zeer waarschijnlijk staan.