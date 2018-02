Erkenning Armeense genocide verdeelt ook in Almelo

Het is een gevoelig onderwerp: de Armeense genocide. Ook in Nederland, omdat in Nederland veel Turken en Nederlanders van Turkse afkomst wonen die de genocide niet erkennen. Onder aanvoering van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind willen de regeringspartijen nu uitspreken dat er wel degelijk sprake was van genocide. En daarmee is er een Kamermeerderheid.

In Almelo staat het grootste genocidemonument in Europa, ter gedachtenis aan de Armeense genocide. "Hier herdenken we elk jaar. Uit heel Nederland komen ze hier", zegt Robin Gelici, CDA-raadslid in de stad. "Ik ben Nederlander van Armeense afkomst en ik ben trots dat we onze slachtoffers ook in Nederland kunnen herdenken."

Gelici wil graag dat de kwestie 'genocide' genoemd gaat worden. "Als je genocide niet erkent dan blijven zulke gruwelijkheden gebeuren. Als je het benoemt en erkent, kun je bij elkaar komen en verzoenen en er openlijk over spreken."