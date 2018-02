De versplintering van de politiek zet door, ook in Amsterdam

De raad zal dan uit maar liefst elf partijen bestaan. "Amsterdam is aan het versnipperen. Daar maak ik me wel zorgen over", zegt Marjolein Moorman, PvdA-fractievoorzitter in Amsterdam. "In deze diverse stad vonden we eerder juist verbinding en eenheid."

Ze snapt dat de kiezers uitwaaieren naar partijen als FvD, Denk en Bij1, maar ze vindt het wel jammer. "Het is natuurlijk gewoon democratie, maar je ziet dat mensen zich steeds meer in identiteit verschuilen. En in Amsterdam gaat het juist om mentaliteit."