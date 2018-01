Hoezo verengelsing in het onderwijs? In België doen ze dat heel anders

De koepel van universiteiten, VSNU, voelt niets voor een tijdelijke stop. Een universitaire opleiding kan de afweging om tot Engels over te gaan het beste zelf maken. "Een tijdelijke stop is onnodig en zelfs onwenselijk", schrijft de VSNU in een reactie. Wel noemt de koepel een goede beheersing van zowel het Engels als het Nederlands van docenten en studenten een belangrijke voorwaarde. "De kwaliteit van het onderwijs staat voorop."

In België gaan de universiteiten heel anders om met de internationalisering. In Vlaanderen is het aantal opleidingen dat het Engels als voertaal mag voeren, gebonden aan een wettelijk maximum: achttien procent voor de bacheloropleidingen, 50 procent voor de masteropleidingen.

Dit maximum wordt bij lange na niet gehaald. Het aantal opleidingen in het Engels is in Vlaanderen zeer gering. Nog geen twee procent van de bachelor- en 22 procent van de master-opleidingen.

Bedachtzaam

Buitenlandse studenten zijn in Vlaanderen verplicht om eerst een taaltoets Nederlands te halen zodat zij de lessen in het Nederlands/Vlaams kunnen volgen. Buitenlandse docenten moeten binnen vijf jaar de taal bijna even goed spreken als een Vlaming zelf. Halen zij dit niveau niet, dan kan de docent ontslagen worden.

Het strikte taalbeleid is logisch, aldus Benjamin Biebuyck, bestuurder van de Universiteit Gent. "Wanneer we mensen niet de gelegenheid geven het Nederlands ten volle te leren kennen, dan sluiten we ze uit van een groot deel van het publieke leven."

De universiteiten in België gaan volgens Biebyck zeer bedachtzaam om met de verengelsing van de opleidingen. "Probeer het niet te doen waar het geen aangetoonde meerwaarde heeft. Dat is een verstandige houding. Ik ben er niet zeker van dat alle Engelstalige opleidingen in Nederland perse Engelstalig moeten zijn. Het moet niet ten koste gaan van het Nederlands of de taal waarin je ook moet functioneren."

Misschien zijn er wel internationale studenten die nu niet naar België komen ze verplicht Nederlands moeten leren, denkt Biebuyck. "Maar mijn indruk is dat het overgrote deel van de studenten het aanleren van het Nederlands als een meerwaarde ervaart."