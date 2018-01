'Honderden Roma-kinderen in Nederland uitgebuit'

Te weinig slachtoffer, te veel dader

"Wat de politie nu in feite doet, is het kind mogelijk weer meegeven aan de uitbuiter. Dan blijft het kind in dezelfde situatie en zal het een week later weer worden gearresteerd", zegt Iara de Witte van Defence for Children.

De kinderen worden volgens haar te weinig gezien als slachtoffer en te veel als dader. Ook vindt ze het kwalijk dat er te weinig capaciteit is bij de recherche om bij arrestaties de uitbuiters op te sporen. "Er is geen tijd meer om het netwerk uit te zoeken."

Cornel Vader, directeur van het Leger des Heils noemt de situatie een misstand. "Het is een schrijnende praktijk." Volgens Vader komen er bij zijn organisatie veertig Roma-kinderen terecht via een kinderbeschermingsmaatregel, maar zijn er nog "honderden kinderen die in een situatie van uitbuiting leven". Die inschatting wordt bevestigd door bronnen van Nieuwsuur bij opsporingsdiensten en gemeentes.

Hij vindt dat er niet voldoende aandacht en expertise gaat naar het probleem rond de Roma-kinderen. "Terwijl dat juist heel erg belangrijk en verstandig is. Voor de kinderen, voor de gezinnen, maar ook voor de samenleving die hier schade van ondervindt."