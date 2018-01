Uitgebuit als Roma-kind: 'Bij mijn eerste inbraak was ik zeven'

De moeder van Milo Pavlovic vond het niet belangrijk dat hij naar school ging. Ging hij wel, dan kon hij rekenen op een pak slaag. Want Pavlovic, nu 41 jaar, moest de criminaliteit in. "Waarom? Ons volk weet niet beter. Mijn moeder schopte me het huis uit en was blij als ik later die dag terugkwam met sieraden en geld."

Soms verdiende hij op een dag duizend gulden, soms wel twintigduizend gulden. Dat geld ging naar zijn familie: Pavlovic werd uitgebuit. "Het staat allemaal in mijn strafdocumentatie. Bij mijn eerste inbraak was ik een jaar of zeven."

Toen hij dertien jaar was, ging hij definitief van school af. "Ik was nog leerplichtig. Maar er werd gelogen: je was ziek, of in het buitenland. Iedereen werd voor de gek gehouden, ook de school."