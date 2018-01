De ontmaskering van een twittertrol: 'Natuurlijk lieg ik over MH17'

"Natuurlijk lieg ik over MH17 en verspreid ik misinformatie. Ik schaam me daar niet voor. We leven in een vrij land." Dat zegt een 'nep-nabestaande' van de neergehaalde vlucht MH17, als hij met zijn uitlating wordt geconfronteerd door Nieuwsuur.

Afgelopen zomer ontdekten we al dat hij geen MH-17-nabestaande is, maar toen ontkende hij nog zelf achter het account te zitten. Nu hebben we hem nogmaals opgezocht met bewijs dat hij het wel degelijk is.

Het gaat om Gordon Nelson uit Nieuwegein. Hij is als 'Nellie' actief op Twitter, waar hij discussies aanwakkert en ontregelt. Hij haalt meerdere keren de media met controversiële tweets.

Zo reageert hij begin 2016 op een krantenartikel over het associatieverdrag met Oekraïne: