Waarom duurt het zo lang voor gedupeerden van aardbevingen geld zien?

Voor het eerst 'code rood' afgekondigd

Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen noemt de gedupeerden het slachtoffer van "juridisch geneuzel" rond de oprichting van een onafhankelijk schadefonds. Hij roept mensen met schade op zich bij hem te melden.

Tot nu toe heeft het Centrum Veilig Wonen 2311 melden binnengekregen over de laatste beving. Daarmee komt het totaal van het aantal schademeldingen door aardbevingen in Groningen op ongeveer 80.000.

Ondertussen is wel besloten dat er minder gas gewonnen gaat worden in Groningen. Maar veilig is het nog lang niet. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft na de beving in Zeerijp afgelopen maandag voor het eerst in Nederland 'code rood' afgekondigd. Het betekent dat ingrijpen dringend nodig om nieuwe, zware aardbevingen te voorkomen.