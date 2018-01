Toezichthouder: code rood na beving in Groningen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zegt dat na de aardbeving van maandag in Groningen een flinke vermindering van de gaswinning waarschijnlijk noodzakelijk is. Volgens de toezichthouder is na de beving van maandag het hoogste alarmeringsniveau - code rood - bereikt. De noodzakelijke vermindering van de gaswinning gaat mogelijk gevolgen hebben voor huishoudens en bedrijven, zegt het SodM.

In een van de eerdere SodM-rapporten, dat uitkwam na de grote beving in Huizinge in 2012, stelde de toezichthouder dat de veilige grens voor gaswinning in Groningen ligt bij 12 miljard kuub per jaar, maar het SodM wil dat nu opnieuw berekenen. Nu wordt er nog 21,6 miljard kuub gas gewonnen. Volgens het regeerakkoord moet dat 20,1 miljard worden.

De maatregelen die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft aangekondigd na de zware aardbeving in Groningen zijn volgens het SodM niet concreet genoeg. De NAM laat in een reactie weten dat er vandaag een overleg is geweest tussen alle betrokken partijen. Hierin is onder meer bevestigd dat de minister advies gaat inwinnen bij verschillende partijen, zoals het SodM.

Maandag was er bij Zeerijp in de gemeente Loppersum een beving met een kracht van 3,4, de zwaarste in ruim vijf jaar tijd. NAM-topman Schotman zei gisteren dat de gaswinning in de provincie "substantieel" moet worden verlaagd. Hij noemde daarbij geen concrete cijfers, wel noemde hij een aantal winningslocaties die kunnen worden gesloten.

Stap in de goede richting

Volgens het SodM zijn de voornemens van de NAM wel een stap in de goede richting. De toezichthouder is het niet met de NAM eens dat maatregelen alleen nodig zijn voor de veiligheidsbeleving. Volgens het SodM zijn er duidelijke veiligheidsrisico's. Ook had de NAM concrete cijfers moeten noemen, zegt het SodM.

De toezichthouder gaat onderzoeken hoe ver de gaswinning moet worden teruggebracht en op welke plaatsen dit het meest effectief is. Dat is een ingewikkeld proces, omdat de kennis van de ondergrond onvoldoende is om te berekenen bij welk niveau van gaswinning welke risico's bestaan.

Binnen twee weken brengt het SodM advies uit aan minister van Economisch Zaken Wiebes, die gisteren een bezoek bracht aan Zeerijp.