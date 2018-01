Strijd tegen vooroordelen dementie: 'er valt nog lang goed mee te leven'

Zelfstandig, thuis wonend en ondernemend

"De eindfase is het heersende beeld. We zijn ontzettend bang om dement te worden", zegt The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. "Het is zeker een ontwrichtende ziekte, maar er valt een lange periode eigenlijk nog heel goed mee te leven. Maar dat beeld zien we veel te weinig in de samenleving."

Wat zelden wordt getoond, is de grote groep die na de diagnose met wat hulp zelfstandig thuis woont, ondernemend is en het leven nog absoluut de moeite waard vindt. Naar schatting zijn er ruim 270.000 mensen met dementie in ons land. Het merendeel, zo'n 75 procent, woont thuis. Een derde daarvan is alleenstaand.