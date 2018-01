Karim gebruikte 100 lachgaspatronen per dag en zit nu in een rolstoel

'Karim', niet zijn echte naam, is een van de jongemannen die door Smit is behandeld. Hij begon fors te gebruiken na een moeilijke periode in zijn leven. "Ik gebruikte het als slaapmiddel. Op een gegeven moment elke dag. Wel honderd patronen per dag."

Hij kreeg last van tintelingen. "Net of je voet slaapt, 24 uur per dag, ook tijdens het slapen. Je wordt er wakker van. Gewoon koude tenen, voeten. Het begon te klimmen naar mijn kuiten. Ik begon me zorgen te maken. Ik was toen al gestopt met lachgas."

Hij liet onderzoeken doen, die wezen op een tekort aan vitamine B12. Hij kreeg pillen voorgeschreven, maar die leken niet te helpen. "Ik had geen controle meer over mijn vingers."

Rolstoel

'Karim' werd uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis bij de Spoedeisende Hulp. Pas daar durfde hij toe te geven dat hij lachgas had gebruikt. "Alle andere ziektes die het konden zijn, waren uitgesloten. Ik wist het stiekem natuurlijk al, maar je wordt echt wakker geschud: een bevestiging van een arts, een neuroloog."

De jongeman, hij is rond de 30, zit nog altijd in een rolstoel. "Ik kan gelukkig weer staan en stappen zetten. Maar niet rennen of achteruit lopen. Mijn vingers doen het beter, maar ik kan nog niet schrijven of appen."