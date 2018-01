Grotere kans op kankersoort ALCL door siliconen borstimplantaten

Maar vorig jaar kreeg ze voor de tweede keer kanker. ALCL werd geconstateerd, gerelateerd aan haar borstprotheses. "Ik was in shock. En ik was heel boos, op alles en iedereen. Ook op mezelf. Ik wilde liever een gezond lijf dan borsten, maar ik wist niet van dit risico."

Een ophoping van kwaadaardige cellen

De vorm van kanker is een reactie op het vreemde materiaal van de prothese. Een afweerreactie is op zich normaal, zegt René van der Hulst, plastisch chirurg en een van de onderzoekers. "Het wordt een soort litteken. Dat is te vergelijken met het hebben van een splinter in je lichaam."

Hij vervolgt: "Maar heel soms ontstaat er een abnormale reactie om de prothese heen, en krijg je een 'lymfoom': een ophoping van specifieke cellen van je lymfekliersysteem. Die zijn te bestempelen als kwaadaardig."

De onderzoekers stelden vast dat dit is gebeurd bij 32 patiënten tussen 1990 en 2017, gemiddeld twee gevallen per jaar. Maar bijzonder genoeg stijgt het aantal. "In 2017 hebben we 11 patiënten geïdentificeerd", zegt patholoog De Jong. "En dat is verontrustend."