Aantal gemelde doden in Libanon loopt snel op • Bewoners zuiden vluchten weg

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Het Israëlische leger zegt dat het sinds vanochtend meer dan 300 aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd.

Volgens een telling van het Libanese gezondheidsministerie zijn daarbij zeker 182 mensen gedood en ruim 700 gewond geraakt.

Hezbollah heeft tientallen raketten afgevuurd op Israël.

