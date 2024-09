AFP Rookwolken na Israëlische aanval op Libanees dorp

NOS Nieuws • vandaag, 13:41 • Aangepast vandaag, 15:55 Ruim 180 doden bij Israëlische aanvallen in Libanon

Het dodental in Libanon loopt verder op na de Israëlische aanvallen van vanochtend. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid meldt dat 182 mensen zijn gedood. Eerder werd nog gesproken over zeker 100 doden.

Volgens Libanon raakten meer dan 700 mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen en hulpverleners. Het is de bloedigste dag in Libanon door Israëlische aanvallen sinds 7 oktober.

Een van de grootste aanvallen in jaren

Israël heeft sinds vanochtend tientallen gevechtsvliegtuigen ingezet, zeker 300 doelen werden geraakt. Het gaat om de grootste operatie sinds de aanslagen van 7 oktober en een van de grootste aanvallen in jaren. De doelen zouden locaties zijn waar de Libanese militante groep Hezbollah actief is. Onder meer rond de stad Tyrus en in de Bekavallei kwamen raketten neer.

0:32 Israëlische luchtaanvallen op doelen in Libanon

Hezbollah meldt dat het als tegenreactie raketten op Israël heeft afgevuurd. Op een aantal plaatsen ging het luchtalarm af. De militante groepering zegt dat het posten van het Israëlische leger heeft aangevallen.

Volgens Israël gaat het om 35 raketten, waarvan een deel is onderschept. Bij de stad Tiberias, aan het gelijknamige meer, kwam een raket neer. Een man van in de 50 liep door brokstukken lichte verwondingen op, meldt de ambulancedienst.

Een ander deel van de projectielen is neergekomen op plekken waar geen mensen wonen. Wel is er op sommige plaatsten brand ontstaan.

Correspondent Daisy Mohr in Beiroet: "Ik sprak net iemand in Tyrus, de zuidelijke havenstad in Libanon. Daar hoort ze constant ambulances die af- en aanrijden. Mensen die hun auto's gewoon maar op straat hebben achtergelaten, gevlucht zijn voor de bombardementen. Mensen die proberen veiliger gebieden te bereiken. Heel veel chaos en heel veel paniek. Vanochtend heeft de de minister van Defensie van Israël gezegd dat ook huizen gebombardeerd zullen worden. Huizen waar dan wapens van Hezbollah verstopt zouden zijn. We zien inderdaad dat heel veel mensen het gebied ontvluchten. Wie dat dan precies zijn, is niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is dat er ook niet zo heel veel plekken zijn om naartoe te vluchten. En dat vluchten is heel gevaarlijk op het moment, omdat die bombardementen alsmaar doorgaan. Dus als je beweegt dan kom je ook in die bombardementen terecht. Het is dus heel gevaarlijk de afgelopen paar uur."

De Israëlische minister van Defensie Gallant zei halverwege de ochtend dat de intensiteit van de aanvallen wordt opgevoerd. Hij riep de Israëlische bevolking op om de komende dagen kalm te blijven. Kort erna werden opnieuw aanvallen uitgevoerd.

Telefonische waarschuwingen

In het zuiden van Libanon kregen inwoners vanochtend telefoontjes van een Libanees nummer. Daarin werd bevolen om onmiddellijk een kilometer afstand te houden van elke post die door Hezbollah wordt gebruikt. Een verslaggever van persbureau Reuters in dat gebied bevestigt dat hij ook een telefoontje heeft gekregen. De directeur van telecombedrijf Ogero dat daar actief is zegt dat er 80.000 mensen zijn gebeld.

Libanezen halen hun kinderen van school naar aanleiding van de telefonische "dreigementen":

0:43 Libanezen halen kinderen van school uit vrees voor aanvallen

Ook kregen Libanezen door het hele land een sms waarin mensen werden gewaarschuwd om hun huizen niet te gebruiken voor het opslaan van wapens voor Hezbollah.

"We zullen binnenkort terreurdoelen in Libanon aanvallen", zei de Israëlische legerwoordvoerder Daniel Hagari daarover. "We roepen iedereen op die zich in de buurt bevindt van eigendommen of huizen waar Hezbollah wapens verbergt, om onmiddellijk weg te gaan. Dit is voor uw eigen veiligheid en bescherming."