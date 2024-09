Israël opent zwaar offensief in Libanon, dreigt met verdere intensivering

Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv:

"Afgelopen dagen waren de Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon al intens, maar lag de focus op vermoedelijke lanceerinstallaties van Hezbollah die min of meer in het open veld stonden. Nu zegt het leger ook posities van Hezbollah in dorpen aan te vallen en dat kan je wel een escalatie noemen. Want dan kom je in de buurt van gewone mensen. Ze kregen weliswaar van Israël een oproep om te vertrekken, maar waar ga je heen als je huis daar staat?

Hezbollah zegt dat het doorgaat met aanvallen zolang er geen staakt-het-vuren is in de Gazastrook, maar voor de Israëlische politiek en naar mijn inschatting ook het grootste deel van de mensen in het land staan die twee zaken echt los van elkaar. Die vinden de aanvallen van Hezbollah op het noorden van Israël een situatie die ze niet kunnen laten voortbestaan.

In Israël is nu dus het besluit genomen om Hezbollah zodanig te verzwakken dat de militante groepering de koppeling tussen Gaza en Libanon niet meer maakt. Israël wil dat Hezbollah zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon, waarmee het noorden van Israël weer zo veilig wordt dat de geëvacueerde bewoners kunnen terugkeren."