Verstappen wint in Montreal • Spectaculaire race door weersomstandigheden

NOS Sport • vandaag, 18:52 • Aangepast vandaag, 22:13

Het is 'race day' in Montreal. In dit liveblog volgen we de Grand Prix van Canada.

Verstappen won de race, bekijk de uitslag hier

George Russell begon vanaf poleposition, voor Max Verstappen

