NOS Wielrennen • vandaag, 08:15 Ontknoping in Tour Femmes: Niewiadoma, Vollering of grote verrassing op Alpe d'Huez?

De Tour de France Femmes wordt vandaag beslist op de Nederlandse berg, de Alpe d'Huez. Maar komt er ook een Nederlandse winnares?

Om 13.40 uur begint de Poolse Kasia Niewiadoma in de gele leiderstrui aan de laatste etappe. Demi Vollering zal 1 minuut en 15 seconden goed moeten maken om voor de tweede keer op rij de Tour te winnen. De verschillen in het klassement zijn na zeven dagen koers nog klein: er is nog van alles mogelijk, ook voor de andere rensters uit de top tien.

Vollering probeerde geletruidraagster Niewiadoma gisteren 'zenuwachtig' te maken met een paar speldenprikjes, maar concludeerde na de rit dat de beklimmingen niet lastig genoeg waren. Dat wordt vandaag wel anders.

Koninginnenrit

De koninginnenrit van Le Grand-Bornand naar Alpe d'Huez is 149,9 kilometer lang en telt drie serieuze beklimmingen. De Col de Tamié (tweede categorie, 9,5 km à 4 procent) is nog een opwarmertje voor de twee Alpenreuzen van de buitencategorie die volgen.

De Col du Glandon (19,7 km à 7,2 procent) ligt nog relatief ver van de finish, maar voormalig Tourwinnares Annemiek van Vleuten verwacht daar toch al actie van de klassementsrensters. "Het laatste stuk is heel steil."

Na een lastige afdaling en een stuk door de vallei volgt de slotklim naar Alpe d'Huez (13,8 km à 8,1 procent).

Nederlandse berg

Dat de Alpe d'Huez bekendstaat als de 'Nederlandse berg' komt vooral door de geschiedenis in de 'Tour Hommes'. Acht keer won een Nederlandse man een Touretappe met aankomst op de Alpe d'Huez.

Vollering was nog niet geboren toen Gert-Jan Theunisse in 1989 als laatste Nederlandse man als eerste boven kwam, na een heroïsche solo van 130 kilometer. Maar natuurlijk kent zij ook de beelden van feestende, in het oranje uitgedoste Nederlanders in bocht 7.

Er was ook al eens Nederlands succes voor de vrouwen op Alpe d'Huez: Leontien van Moorsel won er twee keer, in de Tour cycliste féminin in 1992 en 1993. Haar naam staat alleen niet op het bord met winnaars op de top, omdat die wedstrijd destijds niet onder de vlag viel van de grote organisator van de mannentour.

Live bij de NOS De laatste etappe van de Tour de France Femmes start om 13.40 uur en is vanaf 16.20 uur live te zien op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Ook zijn de ontwikkelingen van (voor de) start tot finish te volgen in een liveblog. De finish wordt even na 18.30 uur verwacht. Tijdens de Tour zijn we er elke avond met de Avondetappe. Vanavond (20.24 uur) schuiven Annemiek van Vleuten, Roxane Knetemann en verschillende rensters aan bij presentator Jeroen Stomphorst.

Naast Vollering zullen er meer Nederlandse rensters dromen van de gele trui op Alpe d'Huez. Waarom ook niet, Puck Pieterse staat bijvoorbeeld tweede op 27 seconden van Niewiadoma.

"Ik denk dat ik een hele, hele goede dag nodig heb en dat ik er ook in moet blijven geloven. Er is veel mogelijk", zei Pieterse gisteren nadat ze heel diep was gegaan in de rit naar Le Grand-Bornand, waarin ze slechts vijf seconden toegaf op Vollering en Niewiadoma.

Ook Thalita de Jong (+1.09), Shirin van Anrooij (+1.12) en Pauliena Rooijakkers (+1.13) staan nog voor Vollering in de top tien en maken nog kans op minstens een podiumplaats, mits ze goede klimbenen hebben vandaag.

Sla de carrousel over NOS De top tien van het algemeen klassement na de zevende etappe.

NOS Het bergklassement na de zevende etappe in de Tour de France

De strijd om de bollentrui is ook nog niet beslist. De Belgische Justine Ghekiere heeft een voorsprong van 16 punten op Pieterse, maar er zijn in de slotrit nog maximaal 35 punten te verdienen.

Marianne Vos hoeft alleen nog maar te finishen om de groene trui veilig te stellen. De renster van Visma-Lease a Bike durft met al haar ervaring toch geen geld in te zetten op een aanstaande Tourwinnares. "Het wordt echt een vrouw-tegen-vrouw-gevecht, dan zal de beste winnen."

2:08 Geologie in de Tour Femmes: Alpe d'Huez is niet alleen een mythische wielerberg