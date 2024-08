Getty Images Justine Ghekiere

NOS Wielrennen • vandaag, 15:20 Belgische Ghekiere soleert naar etappezege in Tour, Vos zeker van groene trui

Justine Ghekiere heeft de zevende etappe van de Tour de France op haar naam geschreven. In een rit door de Alpen met finish bergop kwam de Belgische solo over de meet.

Ghekiere was de sterkste uit van een kopgroep met daarin ook Marianne Vos. In het klassement deden zich geen hele grote veranderingen voor en behield de Poolse Katarzyna Niewiadoma de gele trui.

Morgen wordt de Tour beslist, met de slotrit naar de fameuze Alpe d'Huez.

Abandon Kool

Met 166 kilometer was de voorlaatste etappe de langste van deze Tour. De rensters moesten tussen Champagnole en Le Grand-Bornand vijf gecategoriseerde beklimmingen over.

Voor diverse rensters bleek dat te zwaar. Onder anderen tweevoudig etappewinnaar en voormalig geletruidraagster Charlotte Kool moest afstappen.

ANP Marianne Vos is na vandaag zeker van de groene trui

Daardoor is Marianne Vos zeker van de eindzege in het puntenklassement, mits ze de Tour uitrijdt. De 37-jarige routinier zat in de kopgroep van de dag, die halverwege de rit ontstond. Al snel reed Vos virtueel in de gele trui.

Bolletjestrui

Ook de vrouw in de bolletjestrui was mee in de ontsnapping. De Belgische Ghekiere liet op 13 kilometer van de meet Vos en de rest van de kopgroep achter haar en begon aan een knappe solo.

In het peloton hielden de favorieten - met de etappe naar Alpe d'Huez van morgen in het achterhoofd - zich lange tijd in. Demi Vollering, die door een valpartij van eergisteren een flinke achterstand opliep, probeerde tweemaal weg te rijden maar werd direct gecounterd door geletruidrager Niewiadoma.

Getty Images Vollering pakt in de slotmeters enkele seconden op Niewiadoma

De etappezege van Ghekiere kwam niet meer in gevaar. Vos werd in de slotkilometers wel ingerekend door de groep favorieten. Daardoor mag Niewiadoma morgen in de gele trui aan de loodzware slotrit beginnen.

In de laatste meters reed Niewiadoma nog weg uit de groep favorieten en kon alleen Vollering volgen. De Nederlandse sprintte naar de derde plaats en pakte zo nog vier bonificatieseconden.

Daardoor stijgt Vollering van de tiende naar de achtste plek in het klassement. Ze moet morgen 1.15 minuut goedmaken op Niewiadoma.

Puck Pieterse is op 27 seconden de nummer twee van het klassement. Ook Thalita de Jong (vjifde), Shirin van Anrooij (zesde) en Pauliena Rooijakkers (zevende) staan in de top tien.