Kerbaol zorgt voor eerste Franse ritzege in Tour Femmes, aanvalster Vos pakt groen

De Française Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT) heeft de zesde etappe in de Tour de France Femmes op haar naam gebracht. Het is de eerste Franse zege sinds de Tour de France Femmes in 2022 terugkeerde op de kalender.

De nummer vier van het klassement koos in de finale van de rit van 152,9 kilometer van Remiremont naar Morteau de aanval toen het meeste klimwerk erop zat en daalde solo naar de zege.

Op de streep kwam de winnares van de witte jongerentrui in 2023 een 16 tellen tekort om ook de gele trui over te nemen van Kasia Niewiadoma, maar schoof wel op naar de tweede plek.

NOS De top tien van het klassement na de zesde etappe in de Tour de France Femmes.

Marianne Vos won de sprint van de achtervolgende groep en nam de groene trui over Charlotte Kool. Puck Pieterse moest haar bolletjestrui afstaan, maar maakte net als Demi Vollering (beiden gehavend na de val van gisteren) een prima indruk.

Voor Vollering kan het slotweekend, met twee zware bergetappes niet vroeg genoeg beginnen. "Ik ben erop gebrand om dat geel terug te pakken. Misschien nog wel meer dan voor de val."

Twijfels

Flink wat rensters, onder wie Demi Vollering, Puck Pieterse en Mareille Meijering, begonnen met twijfels aan de pittige rit door de Vogezen en de Jura na een avondje wonden likken.

De valpartij in de finale van de rit naar Amnéville had het klassement ook behoorlijk op zijn kop gezet. Niet Vollering, maar de Poolse Kasia Niewiadoma straalde in het geel in startplaats Remiremont.

Voor Vollering, die door haar val nu negende staat op 1.19 van de gele trui, was het vooral hopen dat ze niet te veel hinder zou ondervinden van haar verwondingen.

Kopgroep

Veertien rensters, onder wie Ellen van Dijk en - net als gisteren - Fem van Empel, trokken zich daar niets van aan en kozen al vroeg in de etappe het ruime sop.

Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) was de best geklasseerde in de kopgroep op 1.56, maar de Vlaamse was het onderweg vooral om de bergpunten te doen.

NOS Ghekiere

Ghekiere won eerder dit jaar al het bergklassement in de Ronde van Catalonië én de Giro en sprokkelde onderweg zo veel punten, dat ze de bolletjestrui overnam van Puck Pieterse.

Vos voor groen

Ook de groene trui was vandaag in het geding. Draagster Charlotte Kool liet gisteren al zien moeite te hebben als de weg omhoog loopt. En ondanks haar twee ritoverwinningen aan het begin van de Tour is haar voorsprong lang niet geruststellend.

Massasprints zullen we in de laatste drie dagen niet meer zien en dus ligt de sleutel voor het winnen van het puntenklassement bij de drie tussensprints, waar elke dag nog 20 punten te verdienen.

Dat hoef je de geroutineerde Marianne Vos natuurlijk niet te vertellen en dus maakte zij met Grace Brown, Soraya Paladin en Niamh Fisher- Black de oversteek naar de kopgroep.

NOS Marianne Vos pakt de tussensprint

De opzet van Vos slaagde met verve, al kreeg ze de tussensprint in Sancey niet cadeau. Duits kampioene Franziska Koch probeerde de voorsprong van ploeggenote Kool te beschermen, maar was niet opgewassen tegen Vos.

Fins kampioene Anniina Ahtosalo dreef Vos wel toto het uiterste, maar die liet zich de 20 punten niet afsnoepen en kwam zo op gelijke hoogte met Kool in het puntenklassement.

In de komende twee dagen heeft Vos nog maar een puntje meer nodig dan Kool om voor de tweede keer (na 2022) het puntenklassement te winnen.

Peloton nadert

Het peloton, met Kool en alle favorieten voor het klassement, kwam op ruim 2.30 door bij de tussensprint. Met nog 60 kilometer te gaan en drie pittige beklimmingen van derde, tweede en derde categorie was dan ook nog niets beslist.

Aan de voet van La Roche du Prêtre (5,5 kilometer à 5,6 procent) was de voorsprong nog maar een minuut.

De Spaanse Mavi Garcia (Liv-AlUla-Jayco), op wielerplatform eigenaresse van de snelste tijd op deze beklimming (de Queen of the Mountain, QOM) probeerde als eerste de oversteek te maken, maar dat was vergeefs.

Luid aangemoedigd door de fans van Vélo Club Morteau Montbenoit - de wielerclub van de Franse hoop voor het klassement Evita Muzic (FdJ-Suez) en Juliette Labous (nu nog DSM-firmenich-PostNL, maar volgend jaar ook FdJ-Suez) - gooide de blauwe formatie uit Frankrijk het tempo omhoog.

NOS De supporters van Juliette Labous staan in grote getalen langs de route van de zesde etappe in de Tour de France Femmes.

Het peloton werd daardoor stevig uitgedund, maar de gehavende Vollering, Pieterse en ook gele trui Niewiadoma gaven geen krimp.

Brown, Ghekiere en Fisher-Black blijven over

In de kopgroep moesten Van Empel, Van Dijk en als laatste Vos al vroeg lossen. Uiteindelijk bleven Fisher-Black (SD Worx-Protime), Brown (FdJ-Suez) en Ghekiere als sterksten over.

De Belgische moest kort onder de top lossen bij Fisher-Black, maar probeerde met een ultieme krachtsinspanning alsnog de bergpunten te pakken. Dat liet de Nieuw-Zeelandse echter niet gebeuren.

Na de top bleef de weg nog een tijdje plagend omhoog lopen tot aan de bonificatiesprint, waar het drietal Ghekiere, Brown en Fisher-Black met nog zo'n 40 seconden voorsprong op de favorieten doorkwamen.

Maar daarna volgde nog 20 kilometer met eerst de lastige Côte des Fins (1,8 kilometer à 6,9 procent) op 16 kilometer van de streep. En dat was de plek die door Labous was aangeduid om aan te vallen.

NOS Juliette Labous demarreert voor eigen publiek.

De Frans kampioene slaagde er niet in om echt een gat te slaan, maar reed wel in een oogwenk naar de drie koploopsters toe. Van de klassementsrensters kreeg alleen Kristin Faulkner (tweede op 0.19) het even moeilijk, maar ze wist op karakter terug te keren.

Dat gold ook voor Vos, die op de tanden moest bijten maar niet opgaf in de wetenschap dat ze op papier de snelste sprintster was van de uitgedunde groep.

Pieterse pakt punten, aanval Kerbaol

Zover kwam het echter niet: kort onder de top demarreerde Pieterse, kwam op de top weer tot op drie punten van Ghekiere in het bergklassement en sloeg een gat met Vollering en Niewiadoma in haar wiel.

Die 'bende van Luik' reed echter niet door. Dat deed de Française Cédrine Kerbaol wel met eerst nog Pauliena Rooijakkers in het wiel, maar later alleen.

De Bretonse uit Brest (vierde in het klassement) daalde met volle overtuiging, liep in haar eentje uit naar een voorsprong van 30 seconden en boekte de grootste zege in haar loopbaan.