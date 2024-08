NOS Wielrennen • vandaag, 16:02 Vollering sprokkelt paar seconden en véél vertrouwen: 'Kasia was heel zenuwachtig'

Vier bonificatieseconden liep Demi Vollering zaterdag in op geletruidraagster Katarzyna 'Kasia' Niewiadoma. Maar belangrijker dan dat: ze kreeg een flinke dosis zelfvertrouwen voor de slotrit van de Tour de Fransce Femmes, morgen naar Alpe d'Huez.

Eén minuut en vijftien seconden moet Vollering zien goed te maken. Na haar flinke valpartij van eergisteren is die achterstand best te overzien.

Na de finish op Le Grand-Bornand, waar de Belgische Justine Ghekiere de ritzege pakte, sprak Vollering vol bravoure. "Ik wilde Kasia wel even zenuwachtig maken", doelde ze op Niewiadoma.

Getty Images Vollering komt als derde over de streep

En dat was de Poolse. "Ze was héél zenuwachtig en zat continu achterom te kijken. Ze was heel bang dat ik zou aanvallen, had ik het idee. Dat was wel een lekker gevoel."

Nuchter blijven

Bij de start had Vollering nog gezegd onzeker te zijn over haar fysieke staat. Het lichaam is nog gebutst na de valpartij, maar onderweg bleek de titelverdediger weer bij de sterkste renners te behoren.

"Het lijf voelde vandaag weer goed", stelde Vollering tevreden vast. "Het is het einde van de Tour, dus niemand is nog echt top."

Hoewel ze op papier een betere klimmer is dan Niewiadoma, wilde de 27-jarige renster van SD Worx Pro Cycling niet speculeren over haar kansen op Alpe d'Huez. "Of het lukt of niet, dat zien we achteraf wel."

"Ik kan me er nu wel heel druk om gaan maken, maar daar krijg je alleen maar heel veel stress van. Ik probeer vooral nuchter te blijven niet te veel druk op m'n schouders te leggen."

"Ik hoop dat ik goed genoeg zal zijn, maar het blijft spannend. Ik kan er heel lang over praten, maar we zullen het morgen wel zien."