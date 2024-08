NOS Wielrennen • gisteren, 21:48 Vollering wil na valpartij Tour vervolgen: 'Stuitje is flink beurs'

Op badslippers en met haar handen in haar hoodie komt Demi Vollering aangelopen. Na afloop van haar valpartij wilde ze de pers niet te woord staan. Eerst even wondjes plakken. Nu, bij het hotel, is ze iets tot rust gekomen.

"Gelukkig geen botbreuken", zegt ze nuchter. Maar: "Mijn stuitje is flink beurs. Morgen zien we wel in hoeverre dat impact heeft op het fietsen."

Het kan eindelijk bezinken, die chaotische finale van de vijfde etappe in Amnéville. Zes kilometer voor de finish ging het mis.

"We kwamen van die rotonde af, gingen links en tussen de bomen", herinnert ze zich. Er was door die bomen geen zicht op hoe de weg precies draaide. "Ik denk dat een aantal meiden het niet aan zag komen, ik zag meiden voor me vallen."

Vollering dacht dat ze wel in het zadel kon blijven. "Maar toen kwam iemand vol aan de zijkant en viel ik alsnog."

Haar ploeggenoot Lorena Wiebes, met wie ze had afgesproken dat zij de ritzege zou pakken, kwam aan de zijkant binnendoor. "Ja, Wiebes zat in m'n wiel geplakt, daar kan zij niets aan doen natuurlijk, gelukkig bleef zij wel staan."

"Het is natuurlijk chaos op zo'n moment. Het is ook een beetje balen dat ik heel traag weer op de fiets was." Inderdaad stond ze wat beduusd naast haar fiets, terwijl de seconden wegtikten en de achterstand op de kopgroep opliep. Hoe kwam dat?

Vollering windt er geen doekjes om. "Ik viel zo hard op m'n reet, ik was zo aan het trillen en had pijn... Het duurde even voordat ik weer mijn been over m'n fiets heen kreeg."

Pijnlijk fietsen?

Morgen is de 27-jarige van plan gewoon te starten in de zesde etappe. Vanuit startplaats Remiremont gaat de rit langs de Moezel richting de bergen met in de laatste zeventig kilometer vier beklimmingen.

Wordt het niet heel pijnlijk om met een beurs stuitje te fietsen?

"We zitten wel meer op voorkant zadel, maar voor de onderrug is het niet ideaal, maar goed we zien het wel", aldus de renster van SD Worx.

Dan ineens gaan haar ogen glimmen: "Ik ben er heel erg op gebrand het geel weer terug te pakken, met m'n ploeggenoten. Desondanks hadden we een hele goede dag met de overwinning van Blanka (Vas, haar teamgenoot, red.). Dat brengt wel iets positiefs in deze dag."

